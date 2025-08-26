Una joya arquitectónica que renace: el Palacio de San Francisco reabre sus puertas

El proceso de restauración que lideró el IDPC y la Gobernación de Cundinamarca consistió en la limpieza de graffitis y de las capas de sales y ácidos que generan las personas que orinan en las paredes del edificio y las heces de las palomas. El Palacio será la sede principal de la Bienal Internacional de arte y ciudad BOG 25 que arranca en el mes de septiembre. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Frente a la fachada del Palacio de San Francisco pasan cientos de miles de personas a diario. En fechas especiales, tal vez son millones quienes caminan bajo la sombra que proyecta el imponente edificio neoclásico ubicado sobre el costado norte de la av. Jiménez, entre carreras séptima y octava, en el centro histórico de la ciudad. Si bien puede que el nombre no resulte familiar para muchos, basta ser un transeúnte medianamente atento para percatarse de la riqueza estilística que hace del lugar, más que un edificio, un símbolo arquitectónico...