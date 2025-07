Una noche en la Bogotá oscura con el equipo que lleva salud a habitantes de calle

Jornada nocturna de atención a habitantes de calle. Foto: Jose Vargas Esguerra

“Debo contar que no tengo título universitario, ni tecnológico. No he escrito cuento alguno, crónica, poesía o algo por el estilo y, a pesar de todo, espero traducir en palabras a la ‘Bogotá Oscura’, que es más oscura de la que existe en el imaginario. Al escribir mis molestas impresiones, no busco culpables ni justificar comportamientos. Solo se trata de narrar algunas situaciones que allí ocurren”, lee en voz alta Rigoberto, de 68 años, habitante de calle.

