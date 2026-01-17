Una nueva hoja de ruta para Sabana Occidente en medio del desorden urbano

La explotación de canteras y el uso de maquinaria para esta actividad minera, amenazan con la destrucción de esta laguna. Foto: Óscar Pérez

Es innegable que la Sabana de Bogotá creció rápido y creció mal. Durante años, la urbanización avanzó sobre suelos rurales, bordes hídricos y zonas agrícolas sin que los instrumentos de ordenamiento lograran detenerlo. Al contrario, a través de escaramuzas legales, acuerdos por debajo de la mesa y una tenue veeduría ambiental, el volteo de tierras dio vía libre a una depredación urbanística que endureció cerca del 80 % de este ecosistema estratégico.

Lo que tardó varios milenios en consolidarse como un paraíso de humedales, lagunas, verdes...