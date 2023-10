Uniformada infiltrada logró la captura de integrante del Tren de Aragua

Tras 8 meses infiltrada en una facción del 'Tren de Aragua', una policía logró la captura de alias 'Guillermo', quien lideraba el tráfico en el sector del Chorro que Quevedo Foto: Óscar Pérez

La misión de la agente de policía comenzó en la concurrida plazoleta del Chorro de Quevedo, haciéndose pasar por una estudiante universitaria, algo que no levantó sospecha en alias Guillermo, señalado integrante del ‘Tren de Aragua’, dada la cantidad de estudiantes que a diario confluyen en el sector. En un principio, el hombre se hizo pasar como uno de los tradicionales vendedores de chicha de la zona y tras una corta charla, terminó ofreciéndole estupefacientes a la mujer infiltrada.

Fue así como empezó una tímida cercanía entre el vendedor y su clienta que al paso de los días fue mutando hasta convertirse en una relación que derivó en su captura. O al menos así lo veía ‘Guillermo’ quien poco a poco sintió que podía confiar en su, cada vez más cercana, nueva pareja, a quien incluso acompañaba hasta la puerta de la universidad donde supuestamente cursaba estudios.

En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, la mujer dio detalles de la operación: “alias Guillermo me acompañaba hasta la entrada de esta universidad, yo ingresaba hasta las escaleras, esperaba a que él se fuera, y luego salía. Igualmente, cuando me iba, él me estaba esperando a la salida de la universidad”.

Aprovechando su posición como pareja del señalado vendedor de estupefacientes, la mujer logró captar varios videos en donde el actuar criminal del sujeto queda en evidencia. El material muestra cuando el sujeto esconde las sustancias y las vende. De acuerdo con el testimonio de la mujer, ‘Guillermo’, de nacionalidad venezolana, llevaba ocho años en el ‘Tren de Aragua’, de los cuales dos, llevaba en Bogotá y cerca de año y medio en la zona del Chorro de Quevedo.

Alias Guillermo se ganó el control criminal de la zona, impartiendo el terror entre los demás traficantes que confluían en el apetecido sector. De acuerdo con el testimonio de la mujer que logró ganarse su confianza, “él los amenazaba, les decía que los iba a descuartizar si seguían trabajando en esa zona. A las personas que llegaran a este lugar sin su conocimiento o el de su gente, las torturaban. Ellos los llevaban a Las Cruces y allá los torturaban”. La mujer incluso evidenció cómo guardaban las sustancias en varios locales de la zona.

Finalmente, tras 8 meses de seguimiento y cercanía, una vez la mujer se enteró de que el jíbaro tenía planeado viajar a los Estados Unidos, informó la novedad a su equipo y, tras tenderle una trampa en uno de los lugares que frecuentaban, el sujeto fue capturado en medio de una redada.

La comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Sandra Hernández, confirmó la desarticulación total de la banda liderada por alias ‘Guillermo’, denominada ‘Los del Chorro’: “logramos la captura de cinco personas por orden judicial en un lugar de encuentro de jóvenes en donde ellos aprovechan para traficar con drogas, dejando una renta mensual de aproximadamente 50 millones de pesos”. Las personas capturadas fueron enviadas a prisión paras que respondan por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

