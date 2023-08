Uribe busca qué candidato apoyar a la Alcaldía de Bogotá ¿No es Molano?

Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El expresidente Álvaro Uribe se puso la camiseta y en una jornada a contrarreloj se dedicó a impulsar a los candidatos de su partido, Centro Democrático (CD), para el Concejo de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Asimismo, se sabe que se reunió con dos candidatos a la Alcaldía de Bogotá: Rodrigo Lara Bonilla y Juan Daniel Oviedo. ¿Y Diego Molano?

Muchos estaban esperando que el Centro Democrático le diera su apoyo al exministro de Defensa, pero esto no ha ocurrido y posiblemente no pasará. Aunque Molano presentó su renuncia a la colectividad, aseguró que era únicamente para avalar su aspiración a la alcaldía por firmas, pues “quería iniciar con prontitud la campaña” y no esperar a que el partido uribista definiera si le daría o no su aval.

Más tarde, en entrevista con El Espectador, aseguró que aún estaba abierta la posibilidad de recibir el apoyo del CD, pero que la respuesta llegaría luego: “Parte de los miembros me apoyan y otros que no. Igualmente, los convocamos para que se unan a este proyecto”. Parece que el exmandatario se decantó por otros aspirantes, pero queda la duda de cuáles serían los motivos detrás del distanciamiento con el exministro.

En el encuentro con los dos aspirantes al segundo cargo más importante del país se conversó sobre temas de seguridad, principalmente, así lo confirmó Lara en RCN Radio, quien informó que en la reunión también estuvo el senador Miguel Uribe. Lara agregó que se ha reunido con el expresidente César Gaviria y la senadora Clara López.

En esa emisora, el candidato recalcó que ha “recibido invitaciones de diferentes sectores democráticos para socializar nuestro plan de gobierno para Bogotá en sus tres ejes fundamentales: movilidad, seguridad e inclusión social”.

Asimismo, aclaró que dichos encuentros se han dado con el fin de discutir su programa de gobierno. Según él, “no habrá agenda ni alianzas secretas y menos transacción de principios. Todo diálogo se hará sobre una base programática y poniendo en el centro la búsqueda de consensos para encontrar soluciones a los graves problemas de Bogotá”, dijo Lara en RCN Radio.

No hay muchos detalles sobre la reunión entre Uribe y Oviedo, pero, el aspirante también está en la baraja de posibilidades. No sería extraño, pues como se recordará, ejerció como director del DANE durante el gobierno de Iván Duque.

Por su parte, el expresidente también demostró su apoyo a Nancy Patricia para la Gobernación de Cundinamarca, en la tarde de este viernes.

Cundinamarca, Nancy Patricia, la Mano Firme y el Corazón Grande en una gran mujer cundinamarqueza, candidata a la Gobernación pic.twitter.com/v4zkaG84Ao — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 10, 2023

Uribe también se reunió con los comerciantes del Centro comercial Gran San, con quienes conversó sobre las problemáticas que se han presentado en el sector.

La visita la hizo en compañía de los candidatos al Concejo por el Centro Democrático y de congresistas.

“Hubo errores, todo no quedó perfecto, pero hemos trabajado con mucho amor por la patria”, dijo el expresidente en medio del recorrido.

Desde el Centro comercial Gran San en Bogotá



Hubo errores, todo no quedó perfecto, pero hemos trabajado con mucho amor por la patria y seguimos.



Gracias por el afecto, queridos compatriotas.



Centro Democrático Concejo de Bogotá y Asamblea de Cundinamarca pic.twitter.com/IUGkCbyvaI — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2023

Finalmente, el paso de Uribe por Bogotá dejó el lanzamiento de la lista de los candidatos de su partido al Concejo de Bogotá y a la Asamblea y Gobernación de Cundinamarca, sin embargo, sigue la espera para conocer el candidato a la Alcaldía de Bogotá que apoyará Uribe.

