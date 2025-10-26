Usaquén: un territorio de contrastes que conmemora 486 años tejiendo luchas

Localidad Usaquén, 2025. Foto: Alcaldía Local de Usaquén

En un suave baile provocado por el movimiento de un bus de transporte público, Marcela Castillo, lideresa del barrio El Codito, atraviesa su mirada por la manta del cerro que arropa los barrios de la parte alta de su localidad, la número uno de Bogotá: Usaquén. Sus ojos observan cómo los colores de las casas humildes del borde oriental se van convirtiendo en modernas edificaciones y centros comerciales que dejan atrás un territorio que parece dialogar con la historia.

En contexto: