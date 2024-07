Usuarios del SITP evitaron atraco: capturaron y casi linchan a un delincuente

Adjudicación al consorcio Doppelmayr para la implementación de esta obra; Asiste la alcaldesa Claudia López; Diego Sánchez, director del IDU y otros funcionarios de la alcaldía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los atracos en buses, taxis y vehículos de plataformas dedicados a prestar servicios de transporte por parte de supuestos usuarios son una de las modalidades de hurto más frecuentes en la ciudad y que más dolores de cabeza causa a conductores y autoridades.

Uno de los casos más recientes ocurrió la noche del domingo 7 de julio en la localidad de Kennedy, puntualmente en la Av. carrera 68 con calle 3. En ese punto, dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros del sistema se subieron al bus y, armados con una pistola traumática y un arma blanca, intimidaron a los demás pasajeros para que les entregaran celulares, dinero en efectivo y demás elementos de valor.

Con lo que no contaban los ladrones es que los usuarios de la ruta H610 no estaban dispuestos a dejarse atracar y reaccionaron ante las amenazas. Se empezó entonces un forcejeo entre las partes, al punto que a los delincuentes no les quedó de otra que romper los vidrios de una de las ventanas del vehículo para emprender la huida.

El conductor del bus fue amenazado con el arma traumática y obligado a seguir la marcha del vehículo. En medio del recorrido, varios usuarios se le fueron encima al ladrón y pese a que le tocó lanzarse por la ventana, fue capturado por la comunidad.

Las autoridades confirmaron que el conductor del bus, en medio de los forcejeos y las desesperadas maniobras por salvarse que emplearon los ladrones, recibió un disparo con arma traumática en una de sus manos. Ante la agresión, los demás pasajeros reaccionaron, capturaron al sujeto que saltó del bus y le propinaron una fuerte golpiza. Al parecer, el sujeto fue herido con la misma arma blanca que uso para amenazar a sus víctimas. De acuerdo con las autoridades, tanto el conductor del bus como el delincuente herido (quien según las autoridades recibió 17 lesiones) fueron trasladados a un centro médico.

El otro delincuente que secundaba el hurto logró escapar y a esta hora está siendo buscado por las autoridades.

