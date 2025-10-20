Logo El Espectador
Bogotá
Utopías posindustriales: así se imagina Bogotá el futuro de ZIBO

Casi 180 personas participaron en el concurso que buscó redibujar la Zona Industrial de la ciudad, en lo que será la Actuación Estratégica ZIBO. Las ideas ganadoras, más que maquetas, son manifiestos de una ciudad que quiere revivir sus fábricas sin borrarlas.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
20 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Iniciativa Colmena, una de las ganadoras del concurso, que busca reutilizar las fachadas de las bodegas para darles una segunda oportunidad.
Foto: Andrés Álvarez

Por años, la Zona Industrial de Bogotá fue una selva de desolación y un retrato de un decadente motor industrial, en pleno corazón de la capital. Allí se fundieron motores, se levantaron fábricas de textiles y se amasó buena parte del músculo productivo del país. Pero el tiempo, la deslocalización paulatina de las fábricas, el arribo de las zonas francas y los cambios en la economía la fueron dejando vacía: bodegas cerradas, muros corroídos, calles amplias en las que antes deambulaban camiones ahora no tienen propósito alguno.

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Pathos(78770)Hace 9 minutos
Mejor debería pensarse en ciudadelas industriales, fuera de Bogota, cercanas a la cuenca del Magdalena hacia el Occidente de Cundinamarca.
