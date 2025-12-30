Vacunación, finanzas y salud mental: retos y logros de la salud pública en Bogotá

Salud en Bogotá, retos a 2026. Foto: Secretaría de Salud

El sector Salud en Bogotá avanzó y fue protagonista en varias materias que estaban pendientes en la red distrital pública: vacunación, planes para contrarrestar el déficit de camas en hospitales, la aplicación de un nuevo modelo en calle y casas de salud, acercaron los servicios a más personas. No obstante, las finanzas fueron el gran antagonista: las subredes de salud continúan con un enorme malestar financiero producto de deudas, la situación de las EPS intervenidas, entre otras presiones al sistema.

