Vacunación, finanzas y salud mental: retos y logros de la salud pública en Bogotá

Salud en Bogotá, retos a 2026.
Foto: Secretaría de Salud
El sector Salud en Bogotá avanzó y fue protagonista en varias materias que estaban pendientes en la red distrital pública: vacunación, planes para contrarrestar el déficit de camas en hospitales, la aplicación de un nuevo modelo en calle y casas de salud, acercaron los servicios a más personas. No obstante, las finanzas fueron el gran antagonista: las subredes de salud continúan con un enorme malestar financiero producto de deudas, la situación de las EPS intervenidas, entre otras presiones al sistema.
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.
