Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Vacunación, finanzas y salud mental: retos y logros de la salud pública en Bogotá

2025 fue un año de transición y reorganización del sistema de salud en Bogotá, con avances en prevención y atención primaria, todo, en medio de un oscuro contexto financiero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
30 de diciembre de 2025 - 12:06 p. m.
Salud en Bogotá, retos a 2026.
Salud en Bogotá, retos a 2026.
Foto: Secretaría de Salud

El sector Salud en Bogotá avanzó y fue protagonista en varias materias que estaban pendientes en la red distrital pública: vacunación, planes para contrarrestar el déficit de camas en hospitales, la aplicación de un nuevo modelo en calle y casas de salud, acercaron los servicios a más personas. No obstante, las finanzas fueron el gran antagonista: las subredes de salud continúan con un enorme malestar financiero producto de deudas, la situación de las EPS intervenidas, entre otras presiones al sistema.

Le puede interesar:

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Salud en Bogotá

Salud

Bogotá

Vacunas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.