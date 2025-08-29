Valeria Afanador: cronología de una desaparición que terminó en tragedia

En Cajicá continúa la búsqueda de la menor desaparecida desde el 12 de agosto. Foto: Sofía Alfonso

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la desaparición de la niña Valeria Afanador, de 10 años, el pasado 12 de agosto, su familia y un país entero, vivieron semanas de dolor e incertidumbre. Estas terminaron en tragedia, este viernes, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de la menor, lamentablemente, sin vida.

Según las autoridades, la encontraron en un sector conocido como Fagua, en inmediaciones del río Frío y a escasos 200 metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, de donde desapareció. Hasta allí se trasladó personal de CTI para hacer la inspección del cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal, para su plena identificación. Esta es la cronología del caso:

Martes 12 de agosto de 2025: Desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años, diagnosticada con síndrome de Down, desapareció casi a las 10:00 a.m., en la hora del descanso, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en zona rural de Cajicá, Cundinamarca. ◦ Las cámaras de seguridad del colegio la captaron dirigiéndose y cruzando varias veces la reja que colinda con una zona de arbustos cercana al río Frío, antes de desaparecer definitivamente. Ese día, el colegio activa su protocolo interno de búsqueda y notifica a los padres. Los Bomberos son notificados después de la 1:00 p.m., varias horas después del último avistamiento.

Miércoles 13 de agosto de 2025: Se reactiva la búsqueda de Valeria por parte de organismos de socorro y Bomberos de varios municipios. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activa equipos profesionales para apoyar la búsqueda.

Jueves 14 de agosto de 2025: La Alcaldía de Cajicá ofrece una recompensa de $20 millones por información útil. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anuncia que la recompensa se eleva a $50 millones y se implementarán drones con detección térmica y se amplía el perímetro de búsqueda.

Sábado 16 de agosto de 2025: Soldados del Ejército y más unidades de bomberos se unen a la intensa búsqueda. La comunidad de Cajicá realiza una marcha de apoyo bajo el lema “Unidos por Valeria”.

Domingo 17 de agosto de 2025: S e cumplen seis días sin rastros de Valeria. La hipótesis de que la niña cayó al río Frío comienza a perder fuerza.

Lunes 18 de agosto de 2025: Valeria cumple siete días desaparecida. La recompensa por información útil se incrementa a $70 millones. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emite una circular amarilla para su búsqueda internacional.

Martes 26 de agosto de 2025: Julián Quintana, abogado de la familia, solicita a la Fiscalía investigar un nuevo sospechoso y posibles alteraciones en la escena de la desaparición, basándose en declaraciones de la rectora del colegio que “estaban ocultas”. El gobernador Jorge Rey anuncia que la hipótesis principal es la de desaparición forzada.

Miércoles 27 de agosto de 2025: El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles aclara que las declaraciones de la rectora Sonia Ochoa sobre un extrabajador fueron “sacadas de contexto” y negó haber alterado la escena, aunque reconoce haber realizado “intervenciones de refuerzo” posteriores a los hechos “con fines de protección escolar”. Se menciona que la masiva presencia de voluntarios dificultó la preservación de la escena del colegio.

Jueves 28 de agosto de 2025: Se difunden videos que muestran a Valeria cruzando la cerca del colegio varias veces sin supervisión antes de desaparecer, lo que aumenta las críticas hacia la institución educativa. La Defensoría del Pueblo advierte fallas en el proceso de atención inicial de la emergencia, incluyendo la demora del colegio en notificar a las autoridades y la tardanza en emitir la circular amarilla de Interpol.

Viernes 29 de agosto de 2025: Valeria Afanador es hallada sin vida en una zona cercana al río Frío, en Cajicá. Un campesino encuentra el cuerpo. Las autoridades, incluyendo el CTI, inician las labores de inspección y traslado del cuerpo para análisis forenses. Quienes participaron en las búsquedas anteriores aseguran que es “improbable que el cuerpo hubiese permanecido allí desde entonces”. El gobernador Jorge Rey y el abogado de la familia exigen justicia y el esclarecimiento total de las circunstancias de su muerte.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.