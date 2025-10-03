Logo El Espectador
Bogotá
Valorización alrededor del Metro va más allá de la cercanía con la Línea 1

Mientras algunos barrios ya empiezan a tener valorización positiva, un estudio muestra que en Kennedy, localidad en la que se construyen 6 estaciones de la Línea 1, la situación es más compleja. Expertos analizan.

Juan Camilo Parra
03 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera línea del metro, la obra de infraestructura más importante de los últimos tiempos en Bogotá, no solo impactará la movilidad. También el sector inmobiliario, que genera gran expectativa, por la valorización de predios aledaños al trazado y los proyectos de renovación que se piensan desarrollar alrededor de estaciones como la 6 o la 13. Si bien en el último año, los estudios evidencian un aumento del valor del suelo en casi el 65 % de los barrios cercanos a la obra, esto no es uniforme para todas las localidades, dice estudio de la...

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
