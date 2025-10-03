Valorización alrededor del Metro va más allá de la cercanía con la Línea 1

Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera línea del metro, la obra de infraestructura más importante de los últimos tiempos en Bogotá, no solo impactará la movilidad. También el sector inmobiliario, que genera gran expectativa, por la valorización de predios aledaños al trazado y los proyectos de renovación que se piensan desarrollar alrededor de estaciones como la 6 o la 13. Si bien en el último año, los estudios evidencian un aumento del valor del suelo en casi el 65 % de los barrios cercanos a la obra, esto no es uniforme para todas las localidades, dice estudio de la...