“Vamos por sus bienes”: el anuncio de Galán tras la caída del jefe de ‘Los Maracuchos’

Tras ser capturado en Ecuador, las autoridades del vecinos país le entregaron a las autoridades colombianas al peligroso delincuente. En Colombia le figuraba una circular azul de Interpol para ubicación y orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Con una trayectoria criminal de más de una década, marcada por homicidios y exentricidades, Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias ‘Mison’ o ‘El Viejo’, fue capturado en Ecuador y entregado a las autoridades colombianas en el Puente Internacional de Rumichaca. Osorio es señalado como el máximo cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’, organización con injerencia en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Kennedy.

La captura, ejecutada en una operación coordinada entre la Policía Nacional, Interpol y autoridades ecuatorianas, puso fin a un año de fuga de ‘Mison’, quien se ocultaba en el sector de Sucumbíos bajo la fachada de comerciante. Desde allí, el capturado presuntamente coordinaba rentas criminales superiores a los $2.000 millones mensuales provenientes del tráfico de estupefacientes y extorsiones en sectores como Patio Bonito.

Excentricidades y nexos con el ‘Tren de Aragua’

La investigación de la SIJIN reveló que ‘Mison’ poseía propiedades avaluadas en más COP $20.000 millones de pesos, incluyendo fincas en Chinauta, edificios y vehículos de alta gama. Entre sus excentricidades figuraban un anillo de diamantes de $140 millones y joyas de oro para su mascota.

Su historial delictivo registra hitos de violencia que marcaron el panorama de seguridad en Bogotá:

Incursión criminal: Se le señala de facilitar la entrada del ‘Tren de Aragua’ a Bogotá en 2018 a través de negocios de “pagadiarios” y discotecas en el suroccidente.

Homicidios: Se le atribuye la orden del asesinato del conocido Dj Fox en 2023, así como de un ciudadano venezolano vinculado al cabecilla ‘Niño Guerrero’, lo que desató una guerra interna entre bandas.

Fuga: Tras la operación ‘Maracuchos II’ en 2024, huyó hacia el Putumayo y posteriormente a Ecuador con apoyo del grupo armado ‘Comandos de Frontera’.

Proceso judicial

Un juez de control de garantías legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Osorio Arévalo enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes. Según estimaciones de la Fiscalía, el capturado podría enfrentar una condena de hasta 32 años de prisión.

El compromiso de la Administración Distrital

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la importancia de esta captura internacional como un paso fundamental para devolver la tranquilidad a los sectores más afectados por la extorsión y el microtráfico. El mandatario enfatizó que este resultado es fruto de la articulación institucional y la persistencia en la persecución de estructuras trasnacionales.

“Esta captura de alias ‘Mison’ es un mensaje claro: no importa dónde se escondan, la Fuerza Pública de Bogotá, en coordinación con las autoridades de otros países, los va a encontrar. Este delincuente no solo dirigía una estructura de narcotráfico, sino que fue quien facilitó la entrada de otras bandas extranjeras que tanto daño le han hecho a la ciudad”, afirmó el alcalde Galán.

Así mismo, el mandatario distrital señaló que tras la caída de este cabecilla, el objetivo ahora es el desmantelamiento financiero de la organización: “Vamos por los bienes y las rentas ilícitas. No permitiremos que estos grupos sigan ostentando riquezas a costa de la vida y la seguridad de los habitantes de Kennedy y Santa Fe”.

Con la detención de Osorio Arévalo, la Alcaldía Mayor espera un impacto directo en la reducción de los índices de homicidio y extorsión en el centro y suroccidente de la capital, sectores donde la banda de ‘Los Maracuchos’ mantenía su principal control territorial.

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