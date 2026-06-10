Piques ilegales se toman la carrera 60 de Bogotá: vecinos temen una tragedia

Vecinos aseguran que los piques ilegales se repiten entre jueves y domingo en la carrera 60, afectando la seguridad y el descanso del sector. Foto: Archivo particular

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Los motores comienzan a escucharse cerca de la medianoche. Luego aceleran y los vehículos salen a toda velocidad. El ruido que, según los vecinos, se prolonga hasta la madrugada, se repite cada fin de semana, según denuncian los vecinos del barrio JJ Vargas, sobre la carrera 60, en el occidente de Bogotá.

La denuncia fue respaldada este miércoles por la concejal Cristina Calderón Restrepo, quien alertó sobre la realización de presuntos piques ilegales entre las 11:00 de la noche y las 3:00 de la mañana, principalmente entre jueves y domingo. “Tenemos que grabarlos porque nadie hace nada”, señala uno de los mensajes compartidos por residentes del sector junto a videos en los que se observan vehículos transitando a alta velocidad e incluso realizando maniobras en contravía.

Según la cabildante, la situación no solo representa un riesgo para quienes participan en estas prácticas, sino también para conductores, peatones y residentes del sector. “Además del peligro de accidentes, la comunidad denuncia un fuerte impacto en su calidad de vida: niños sin descanso, adultos mayores afectados por el ruido constante y trabajadores que deben madrugar mientras los motores se extienden durante horas en plena madrugada”, señaló Calderón.

Las denuncias no han sido suficientes

De acuerdo con los habitantes del sector, la problemática ha sido reportada en múltiples ocasiones ante las autoridades. Incluso, aseguran haber radicado derechos de petición ante la Alcaldía Local de Barrios Unidos. Según las respuestas recibidas, el caso fue trasladado a la Secretaría Distrital de Movilidad, entidad que informó sobre intervenciones adelantadas en la zona el pasado 29 de enero.

Sin embargo, para la comunidad, las medidas implementadas hasta ahora no han logrado frenar las carreras clandestinas. “La realidad que muestran estos videos contradice cualquier balance optimista. Los piques, el ruido y el riesgo continúan y la comunidad ya no aguanta más”, aseguró la concejal. Los residentes insisten en que cada fin de semana deben convivir con las aceleraciones, el ruido de los motores y el temor de que ocurra una tragedia en una vía que atraviesa una zona residencial.

Llamado a las autoridades

Ante las denuncias, Calderón pidió una intervención más contundente por parte de las entidades responsables. “¿Dónde está la Secretaría de Movilidad? ¿Dónde está la Alcaldía Local de Barrios Unidos? ¿Quién asume la responsabilidad si esta historia termina en una tragedia?”, cuestionó la cabildante.

La concejal también advirtió que este no sería un caso aislado. Según indicó, durante 2026 se han conocido denuncias similares sobre presuntos piques ilegales en corredores como la avenida Circunvalar y La Macarena, la calle 26, la avenida Boyacá con calle 170 y la Autopista Norte a la altura de la calle 138.

Mientras tanto, los vecinos de JJ Vargas aseguran que seguirán documentando lo que ocurre en la carrera 60 y pidiendo acciones que permitan recuperar la tranquilidad y la seguridad en el sector.

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