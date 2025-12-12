Vehículos eléctricos en ciclorrutas: la mitad excede el doble la velocidad permitida

Mujer usando una patineta eléctrica.

Mientras la ciudad intenta poner orden en el acelerado crecimiento de los vehículos eléctricos livianos, un estudio del centro de investigación Despacio revela un panorama de urgente debate en la capital: en la infraestructura de ciclorrutas, la velocidad real de los usuarios excede la permitida por la ley y, en algunos casos, raya con el absurdo: patinetas que alcanzan 53 km/h en un espacio de apenas 2,5 metros de ancho. Esta velocidad supera, incluso, la permitida en las avenidas de la capital.

Para la muestra un botón: en la mañana del...