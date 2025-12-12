Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Vehículos eléctricos en ciclorrutas: la mitad excede el doble la velocidad permitida

Un estudio del centro de investigación Despacio evidencia que los usuarios de “mopeds”, “scooters” y patinetas eléctricas, entre otros vehículos de este tipo, superan los 25 km/h permitidos y en algunos casos la duplican. Vacíos en la norma son parte del problema.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
12 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Mujer usando una patineta eléctrica.
Mujer usando una patineta eléctrica.

Mientras la ciudad intenta poner orden en el acelerado crecimiento de los vehículos eléctricos livianos, un estudio del centro de investigación Despacio revela un panorama de urgente debate en la capital: en la infraestructura de ciclorrutas, la velocidad real de los usuarios excede la permitida por la ley y, en algunos casos, raya con el absurdo: patinetas que alcanzan 53 km/h en un espacio de apenas 2,5 metros de ancho. Esta velocidad supera, incluso, la permitida en las avenidas de la capital.

Para la muestra un botón: en la mañana del...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad

Movilidad sostenible

Patinetas eléctricas

Cicloruta

Seguridad vial

Siniestros

Velocidad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.