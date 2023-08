Vía Bogotá-Villavicencio, en vilo: nuevo derrumbe impide apertura programada

Las lluvias de la noche provocaron nuevos derrumbes en la Vía al Llano en el kilómetro 58. Foto: Coviandina

Los derrumbes no cesan en la vía al Llano. Un nuevo obstáculo enfrenta el corredor que sería abierto hoy para vehículos de transporte y especiales, luego de una serie de cierres por deslizamientos, caída de escombros provocada por sismos, y hasta protestas ciudadanas, parece que la apertura de la importante vía sigue aplazándose.

Coviandina esperaba, desde las cinco de la mañana, abrir el corredor parcialmente. Sin embargo, en horas de la madrugada el kilómetro 58 volvió a presentar caída de escombros por cuenta de las lluvias de la noche. “Autoridades informan que no se habilita el tránsito en los puntos de control, debido al cierre del k58+000 y k56+900 por caída de material sobre ambas calzadas por las fuertes lluvias. Una vez amanezca, se analizarán condiciones de seguridad para la limpieza”, informó el consorcio que administra la vía Bogotá-Villavicencio.

Durante la noche del martes 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro, había trinado que, “el 31 de agosto, se abre libremente la carretera Bogotá/Villavicencio”, anunciando apertura total del corredor para el jueves. Este anuncio sigue también en vilo, mientras las autoridades evalúan los nuevos derrumbes y la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) estudia el plan de manejo de tránsito para las próximas horas.

El nuevo cierre ocurre, además, un día después de que los habitantes de Chipaque y Cáqueza bloquearan la vía exigiendo apertura de la vía para todo tipo de vehículos, argumentando, pérdidas diarias de 5.000 millones de pesos en los municipios.

En la capital, el nuevo cierre provocó congestión de vehículos en el sur. Ante el panorama, el Distrito continúa la restricción vial que da paso a la vía al Llano. Así lo informó Juan David Riveros, Secretario de Gobierno: “La vía al llano continúa cerrada. No hay garantías plenas para su operación a pesar de los anuncios. En Bogotá el acceso a la vía continuará cerrado hasta que existan certezas totales. Pedimos a la ciudadanía no desplazarse al punto debido a que no hay paso”, dijo el Secretario.

En la Avenida Boyacá se activó un contraflujo que va desde el portal Tunal, hasta la Y de Yomasa principalmente para el Sistema Integrado de Transporte Público (zonal y alimentación), priorizando rutas largas.

La vía al llano CONTINÚA CERRADA. No hay garantías plenas para su operación a pesar de los anuncios.



En Bogotá el acceso a la vía continuará cerrado hasta que existan certezas totales.



— Jose David Riveros N (@JDRiveros) August 30, 2023

