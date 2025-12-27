Logo El Espectador
Bogotá
Viaducto, energía y fabricación en China: retos tras las primeras pruebas del tren del metro

El primer tren del Metro de Bogotá ya se mueve con energía propia y marca el paso de la obra civil al sistema ferroviario. Sin embargo, el hito llega acompañado de retos clave.

Juan Camilo Parra
27 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Primera prueba dinámica del tren uno del Metro de Bogotá.
Foto: Juan Camilo Parra

La electrificación del primer kilómetro de rieles y la puesta en marcha del primer tren del Metro de Bogotá marcan un hito largamente esperado, pero son apenas dos pasos de un camino todavía extenso para que la capital vea rodar los 30 trenes a lo largo de los 24 kilómetros de viaducto. Retos futuros en materia de energía, la necesidad de completar el tramo de viaducto requerido para las primeras pruebas en junio del próximo año y la continuidad en la fabricación de los trenes en China (tras el accidente del tren número cuatro) son algunos de...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
