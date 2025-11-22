Viaje a la estirpe del primer bus biarticulado eléctrico ensamblado en Colombia

Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Las letanías del metal anuncian el comienzo del día. Chisporrotea la soldadura y un coro de martillos golpea el aire con la precisión de un reloj industrial. A las afueras de Bogotá, en el municipio de Cota, la fábrica de Marcopolo vibra como un organismo vivo: 1.300 personas, dos turnos, ocho horas, un mismo pulso. De allí han salido los buses que por décadas han movido la ciudad y buena parte del país. Pero hoy, entre el olor a pintura y la música grave de las prensas, algo distinto está naciendo: el primer bus biarticulado eléctrico...