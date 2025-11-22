Logo El Espectador
Bogotá
Viaje a la estirpe del primer bus biarticulado eléctrico ensamblado en Colombia

La empresa colombo-brasileña Marcopolo, en asociación con el gigante automotor chino BYD, logró el hito histórico de ensamblar en su totalidad el primer bus biarticulado eléctrico del país. Este será parte de la flota de Transmilenio cero emisiones que circulará en los próximos años.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
22 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia.
Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Las letanías del metal anuncian el comienzo del día. Chisporrotea la soldadura y un coro de martillos golpea el aire con la precisión de un reloj industrial. A las afueras de Bogotá, en el municipio de Cota, la fábrica de Marcopolo vibra como un organismo vivo: 1.300 personas, dos turnos, ocho horas, un mismo pulso. De allí han salido los buses que por décadas han movido la ciudad y buena parte del país. Pero hoy, entre el olor a pintura y la música grave de las prensas, algo distinto está naciendo: el primer bus biarticulado eléctrico...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
