Bogotá
Viajes pagos y más gastos del Concejo dejan en entredicho promesa de austeridad

Propuestas recientes que incluyen el pago de viáticos para los viajes de los cabildantes reavivaron el debate por el gasto de la Corporación

Camilo Tovar Puentes
18 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Instalación del Concejo de Bogotá 2020 – 2024 con la presencia de la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López
Instalación del Concejo de Bogotá 2020 – 2024 con la presencia de la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Mientras Bogotá enfrenta enormes desafíos en seguridad, educación, movilidad y basuras, entre otros líos mayores, denuncias recientes advierten que el Concejo de la ciudad parece estar recorriendo el camino contrario al que dicta el sentido de la austeridad. En los últimos meses, se ha configurado un patrón que preocupa: decisiones que, aunque justificadas desde la institucionalidad, implican incrementos sostenidos y polémicos en el gasto público.

En contexto:

