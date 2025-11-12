Víctima de justicia por mano propia luchaba contra crisis de ansiedad

La noche del martes 11 de noviembre, Mauricio Cendales, de 39 años, murió tras sufrir una golpiza a manos de un grupo de motociclistas que lo persiguieron por la localidad de Kennedy luego de que ocasionara un accidente de tránsito y se diera a la fuga. Foto: El Espectador

Mauricio Cendales es el nuevo rostro de una práctica que, a pesar de lo reprochable, sigue haciendo carrera en la capital: la justicia por mano propia. No era una persona violenta y atravesaba un complejo cuadro de salud mental, al punto de que, el día de los hechos, su familia había pedido ayuda a la Policía para trasladarlo a un centro asistencial. Y, en vez de estar ese día en un hospital, a este ciudadano lo asesinó una furiosa turba de motociclistas que, luego de perseguirlo y acorralarlo, para obligarlo a responder por un accidente de...