Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Víctima de justicia por mano propia luchaba contra crisis de ansiedad

Una turba de motociclistas asesinó a golpes a un conductor que había embestido a otros conductores. Pocos sabían de su estado de salud mental. ¿Qué les espera a las víctimas que pasaron a victimarios?

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
13 de noviembre de 2025 - 02:41 a. m.
La noche del martes 11 de noviembre, Mauricio Cendales, de 39 años, murió tras sufrir una golpiza a manos de un grupo de motociclistas que lo persiguieron por la localidad de Kennedy luego de que ocasionara un accidente de tránsito y se diera a la fuga.
La noche del martes 11 de noviembre, Mauricio Cendales, de 39 años, murió tras sufrir una golpiza a manos de un grupo de motociclistas que lo persiguieron por la localidad de Kennedy luego de que ocasionara un accidente de tránsito y se diera a la fuga.
Foto: El Espectador

Mauricio Cendales es el nuevo rostro de una práctica que, a pesar de lo reprochable, sigue haciendo carrera en la capital: la justicia por mano propia. No era una persona violenta y atravesaba un complejo cuadro de salud mental, al punto de que, el día de los hechos, su familia había pedido ayuda a la Policía para trasladarlo a un centro asistencial. Y, en vez de estar ese día en un hospital, a este ciudadano lo asesinó una furiosa turba de motociclistas que, luego de perseguirlo y acorralarlo, para obligarlo a responder por un accidente de...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Mauricio Cendales

Justicia por mano propia en Bogotá

Accidente de tránsito en Kennedy

Linchamiento en Bogotá

Inseguridad en Bogotá

Linchamiento en bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.