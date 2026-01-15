Víctima de robo embistió a ladrones y desató choque múltiple en el que murió un adulto mayor

Un choque múltiple en la carrera 68 dejó al menos una persona muerta, mientras las autoridades investigan si habría más víctimas y un posible intento de atraco. Foto: Archivo particular

Un intento de atraco desencadenó el choque múltiple que dejó una persona muerta y al menos cuatro más heridas en la tarde de este jueves en la avenida carrera 68, entre las localidades de Engativá y Barrios Unidos.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el choque fue reportado a las 4:00 de la tarde de este martes, en un accidente en el que se vieron involucrados cuatro vehículos particulares y una motocicleta.

Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con el hurto a un ciudadano ocurrido minutos antes en ese mismo corredor vial. Presuntamente, como reacción al robo, la víctima habría colisionado contra la motocicleta implicada. Como resultado del impacto, la motocicleta chocó por la parte posterior a otro vehículo, lo que generó una colisión en cadena que terminó involucrando a una volqueta.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de uno de los vehículos, un adulto mayor, perdió la vida en el lugar de los hechos. Su acompañante fue trasladado a un centro asistencial, al igual que un presunto delincuente que resultó lesionado y trasladado en calidad de capturado.

“El siniestro se presenta, al parecer, como consecuencia de un hurto ocurrido momentos antes en este eje vial. En el lugar se adelantan las investigaciones para establecer con claridad la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes”, señaló el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La situación, además, generó afectaciones importantes en la movilidad sobre la carrera 68, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales.

