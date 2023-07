Víctima de sicariato era comerciante y tenía antecedente por tráfico de estupefacientes

La alcaldesa afirmó que está en con comunicación directa con la general de la Policía, Sandra Hernández, y las especialidades respectivas de la Policía de Bogotá para dar con la captura de los responsables.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó más detalles sobre Adolfo Alberto Ortega García, el hombre que fue asesinado en la tarde de este lunes 24 de julio, en la calle 85 con carrera Séptima. Los hechos se tratarían de un presunto caso de sicariato y la Policía aún trabaja en encontrar a los responsables, quienes se transportaban en una motocicleta y le habrían disparado en el rostro a la víctima.

De acuerdo con López, Ortega era un comerciante que contaba con “anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios”, escribió la mandataría en Twitter.

Asimismo, señaló que “el vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal. ¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este Gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía!”

Por otra parte, la alcaldesa afirmó que está en comunicación directa con la general de la Policía, Sandra Hernández, y las especialidades respectivas de la Policía de Bogotá para dar con la captura de los responsables.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, solicitó al Gobierno Nacional investigar si las dinámicas multicrimen del país están repercutiendo en la ciudad.

