Bogotá
Víctimas de violencia acústica denuncian fallas en la aplicación de la nueva ley

Aplicar la Ley del Ruido en Bogotá es difícil. Los efectos del alto volumen desplazan a ciudadanos, pues los locales reabren tras sanciones y el crecimiento de algunas zonas de rumba afecta cada vez más a los residentes y, pese a los esfuerzos, autoridades locales no logran articularse.

10 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
Desplazados por el ruido. Así se sienten cientos de habitantes de Bogotá de sur a norte. Aunque la Ley 2450 llegó como un consuelo para los bogotanos agobiados por el alto volumen en zonas de rumba, casos como el de Catalina Benavides*, quien sufre hiperacusia y es atormentada por el ruido de una discoteca que funciona hace seis años al lado de su casa, en Chapinero; el de Lina Castañera, de La Marichuela (Usme), cuya madre murió siendo dependiente de las gotas para dormir, y la molestia de los vecinos de la calle 93 con 11, a quienes las...

