Video: con disparos reaccionó conductor contra ruta que transportaba niños en Bogotá.

Impactadas y traumatizadas quedaron 23 menores de edad que se movilizaban en una ruta escolar en el sector de Bosa centro, en la tarde del pasado martes, 30 de agosto.

En medio de un flagrante hecho de intolerancia, un conductor se molestó porque le llamaron la atención por estar mal parqueado y obstaculizar el tránsito en una de las vías de salida y disparó en tres ocasiones.

De acuerdo con las versiones compartidas por los testigos, el chofer de la ruta le solicitó de manera formal que moviera su vehículo para poder pasar por la calle; sin embargo, esto desató un enfrentamiento dada la indisposición de quien estaba ocasionando el trancón.

“Le pedí que se moviera y él me comenzó a tratar mal, diciéndome ‘ignorante, bruto, que no sabía manejar’ y más groserías. Yo le pedí que modelara su lenguaje porque iba con niños. No le importó”, narró el conductor de la ruta, quien mencionó además que en un intento de dialogar con el sujeto terminó agredido físicamente.

Momento en el que llegó un bus del mismo tipo que iba rumbo a Soacha e intervino dada la afectación vial y el conflicto en el que estaba vinculado su hermano, puesto que tienen parentesco los dos conductores que movilizaban menores de edad.

Intervención que no le gustó al propietario del vehículo particular, quien antes de despejar la vía sacó un arma que, al parecer, tenía guardada en la guantera del automotor y disparó en tres ocasiones apuntando a los pies de los conductores.

A tiros terminó una refriega vehicular entre el conductor de un particular y el conductor de un bus escolar, en Bosa al sur de Bogotá. Los niños entran en pánico después de escuchar los disparos. 🎬 Imágenes compartidas por oyentes de Jairo Pulgarín en TROPICANA102.9 pic.twitter.com/K5FpU1Oa3M — jairo pulgarin (@jairopulgarin) August 31, 2022

En el video compartido en redes sociales se escucha en medio del sonido de los balazos los gritos de terror no solo de los vecinos del sector, sino también de las menores que se encontraban dentro del bus y que fueron testigos de este acto que puso en riesgo sus vidas.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá afirman que se está haciendo el proceso de identificación del propietario del vehículo para dar con su paradero y judicializarlo.

