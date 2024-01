Video: dormido y borracho, así conducía un irresponsable sujeto en las calles de Bogotá

Este sujeto fue descubierto manejando dormido en avanzado estado de embriaguez la madrugada del martes 9 de enero en Bogotá Foto: Archivo Particular

La irresponsable conducta del sujeto quedó registrada en video por un motociclista que sostiene que encontró al conductor dormido frente al volante a raíz del evidente estado de embriaguez en el que se encontraba, razón por la cual decidió quitarle las llaves de la camioneta doble cabina que conducía para evitar que alguien, incluso él, saliera lastimado. Los hechos sucedieron la madrugada de este martes 9 de enero en el sentido Sur-Norte de la Av. Caracas con Calle 11.

“¿Por qué es tan irresponsable, hermano? ¡Está borracho, se quedó dormido! Vea, me tocó quitarle las llaves por borracho, ¿y se va a manejar así? ¡No sea irresponsable!”, se escucha decir a la persona que graba el video, quien rodea el vehículo, mientras deja en evidencia al conductor, quien ni siquiera puede esgrimir palabra.

El momento exacto en que fue registrado el video sucedió después de que el sujeto casi atropella al motociclista que grabó el video, a un transeúnte y a un taxista, tras quedarse dormido mientras conducía. Aseguran los testigos que el hombre solo se percató de la situación cuando le golpearon el vidrio de la camioneta que iba manejando. Tras seguirlo hasta un semáforo, el motocilcista se le atravesó, le cortó el paso y le quitó las llaves del carro.

“Yo soy un taxista, usted casi me atropella, casi lo atropella a él, (al motociclista que grabó el video) se subió al separador de Transmilenio, hermano. No vamos a hacerle nada, antes lo estamos salvando. ¿Tiene el número de un familiar para que lo llame? Usted no puede manejar así”, le insiste un conductor de servicio público que por poco termina chocado por el conductor, quien ni siquiera atina a decir la dirección de su casa. “Ese man no sabe ni dónde está parado, no podemos dejarlo manejar así”, insiste uno de los presentes.

Finalmente, cuando las autoridades llegaron, fueron pocas las dudas respecto al estado del sujeto, quien quedó a disposición de las autoridades y ahora tendrá que asumir las consecuencias de su irresponsabilidad, que incluyen, además de la inmovilización del vehículo, la suspensión de la licencia de conducción.

Atención Bogotá: Conductor en estado de embriaguez en la Caracas hacia el norte antes de la 11. pic.twitter.com/Jei6CJO28U — Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) January 9, 2024

