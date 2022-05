Video: Hombre amenazó con pistola a joven que le reclamó por agredir a su mascota. Foto: Twitter: @ColombiaOscura

Un flagrante hecho de intolerancia quedó registrado en videos compartidos por algunos usuarios en redes sociales que se encontraban en un parque ubicado en Suba Compartir, en el occidente de Bogotá.

En las grabaciones se aprecia como un joven manifiesta su inconformismo a un hombre que agredió a su mascota pegándole una patada. Sin embargo, lo impresionante fue la desproporcionada reacción del hombre al recibir al reclamo, quien amenazó con un arma de fuego al propietario del animal y a quienes estaban a su alrededor.

#BOGOTÁ. Jóvenes le reclamaron a un sujeto por maltratar a un perrito y este los amenazó de muerte con un arma de fuego. El hecho ocurrió la mañana de este martes 24 de may. en cerca al Humedal La Conejera, en Suba Compartir. pic.twitter.com/0Vk5946OfE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 25, 2022

Los hechos ocurrieron a las 8:00 a.m. del pasado martes, 24 de mayo, cuando Dylan González sacó a pasear a su mascota en la zona verde del conjunto residencial en el que vive.

“El señor le pego a ‘Lilith’ (el animal de su propiedad) una patada en la cara, a lo que yo reaccione tratándolo mal. Después de eso me responde: “¿Usted no sabe quién soy yo? Soy un ex general” y se fue del parque diciendo en un tono amenazador “Ya verá””, narra el afectado.

“A los 5 minutos de este suceso, vuelve al parque diciéndome “¿Entonces como es la vuelta?”. Al darse cuenta de que lo estamos grabando, saca una 38 (revolver) de su pantalón amenazándome y amenazando a las personas que hay alrededor. Nos dice: “No se hagan los hpts conmigo porque les doy plomo””, compartió González.

En pronunciamiento para otros medios, el denunciante afirmó que no es la primera vez que sucede una situación similar con este sujeto, quien al parecer ha llegado incluso a disparar al aire con el objetivo de intimidar.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, se establece que todo disparo que se realice sin necesidad se considera un delito autónomo que puede llegar a acarrear una sanción de 1 a 5 años de cárcel. Pena que no incluye las afectaciones que se pueden cometer a terceros en caso de homicidio o lesiones dolosas.

Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto.

