Video: joven cae al colgarse en un Transmilenio en movimiento

En las últimas horas, se conoció el video de un joven que cae del Transmilenio luego de estar sentado en las puertas y estas se encontraban abiertas. Foto: Archivo particular

Entre gritos y chiflidos, los pasajeros ubicados en el último vagón pedían al conductor del Transmilenio detenerse ante la situación de un joven que se encontraba sentado en las puertas del articulado, mientras estas se encontraban abiertas y el vehículo en movimiento.

En el video se puede ver al joven sentado en las puertas del Transmilenio mientras este se encontraba en movimiento, y de alguna manera intentando bajarse para ir a la par del vehículo, lo cual solo llevó a que el usuario cayera del articulado.

Hombre de baja de un bus de @TransMilenio en movimiento pic.twitter.com/HVfUvk1EUW — Bosa B7 (@bosa_b7) October 6, 2022

Hasta el momento no se ha logrado dar con la identificación del pasajero y la empresa de transporte masivo investiga en qué contexto se dio el caso, si es un hecho reciente y cómo se encuentra actualmente el usuario.

Tampoco se conocen las causas por las cuales el joven abrió la puerta y sobre cómo logró hacerlo. Aunque la señalización dentro de los buses indique que el articulado no se pondrá en movimiento con las puertas abiertas, no es la primera vez que sucede, varios usuarios anteriormente han denunciado por redes sociales estas faltas que ponen en peligro la seguridad de las personas.

Denuncia: ¿Que está pasando con el sistema de seguridad en las puertas de los buses de @TransMilenio? Y nos comemos el cuento “Este articulado no se pone en marcha con las puertas abiertas”. pic.twitter.com/ooQxa37zyM — Gerson Chacón Fiallo (@GersonFiallo) September 17, 2019

Joven se cuelga de un Transmilenio tras discusión su pareja

El pasado 28 de septiembre se conoció el caso de una pareja que discutía dentro de uno de los articulados y que momentos más tarde, concluyo con una escena de película, pues el novio, se colgó de las puertas hacia afuera del Transmilenio mientras este se encontraba en movimiento.

En el video publicado en Tik Tok, se escucha a la novia del joven preguntándole “¿Por qué me tiene que robar a mí?”. Días después del incidente, el joven aclaró por redes sociales que “no la había robado. Se puso así porque yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y esa conversación no me gustó”.

Al explicar por qué tomó la decisión de arriesgar su vida con esa maniobra, dice: “yo no me acuerdo cómo me monté, solo sé que parecía el Hombre Araña”.