Video: periodista se conmovió en vivo por feminicidio de Valentina Trespalacios

Valentina Trespalacios es una de las muchas víctimas de feminicidios en Colombia. Según la Fundación Feminicidios en Colombia, en 2022 se registraron 258 casos, en contraste con las cifras oficiales que, en noviembre pasado, hablaban de 140. El caso de la joven de 23 años ha generado reacciones de distintos sectores y las autoridades ya procesan penalmente al principal sospechoso, su pareja, John Poulos.

A propósito de este caso, la periodista Ana María Vélez, del canal CableNoticias, directora del programa “La otra cara de la moneda”, dedicó uno de los episodios al caso de Valentina Trespalacios y el panorama actual de la violencia de género en el país.

Las declaraciones de la periodista Ana María Vélez

Durante el cierre, la periodista compartió con la audiencia su experiencia, en la que ha sido víctima de la violencia de género. Según ella, se tuvo que enfrentar, no solo a su victimario, sino también al sistema judicial colombiano y al acompañamiento psicológico, que la revictimizó después de que su pareja la agrediera.

“En el año 2014, mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental. Hoy puedo decir que estoy viva gracias a Dios. El sistema judicial a mí, como Ana María Vélez, me falló en aquel momento, las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron difíciles para mí y, adicionalmente, la psicóloga que me falló también me hizo sentir culpable de lo que pasó”, contó.

Su testimonio lo dio, además, para enviar un mensaje al Gobierno Nacional para que tome medidas efectivas para aprehender a los agresores y para que incorpore un trato digno hacia las víctimas de la violencia de género.

“Como mujer, como periodista, y quizás hoy en día se me aguan los ojos en esta situación, porque a mí también me tocó sentirla y hoy también me uno a este llamado nacional, al Gobierno Nacional, es hora de declarar emergencia basada en género”.

Esta medida de emergencia, que fue es una propuesta presentada por la senadora del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, María José Pizarro, dicta que se deberían “establecer cuerpos élites en la Policía con formación y enfoque de género para atender la violencia contra las mujeres; crear procedimientos judiciales expeditos y eficaces que permitan la protección del género; y disponer de los medios administrativos, judiciales y presupuestales para prevenir, atender, investigar y sancionar todas las violencias contra las mujeres”.

Finalmente, Ana María Vélez agregó: “Estoy viva de milagro y hoy quiero dar mi testimonio aquí en CableNoticias, como mujer, periodista y quizás hoy en día se me aguan los ojos con esta situación porque a mí también me tocó vivirla. Muchas mujeres hoy estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento durante la grabación de este programa… Las mujeres no estamos dispuestas a callar más”.

Cifras de violencia de género en Colombia 2022

En 2022, se presentaron más de 600 denuncias por posibles casos de violencia basada en género. La Procuraduría habría emitido 659 denuncias a las personerías municipales en Bogotá, con 202 alertas; 76 en Ibagué, 39 en Arauca y 30 en Pereira.

¿Cómo denunciar casos de violencia?

La Fiscalía informa estas opciones para denunciar violencia intrafamiliar o de género:

Acuda a la Comisaría de Familia del lugar en donde ocurrieron los hechos, Fiscalía (salas de recepción de denuncias, Centro de Atención Penal Integral – Capiv), Juzgado Civil Municipal o Promiscuo Municipal.

En caso de existir algún daño corporal, acuda primero a un hospital, centro de salud, EPS o IPS para que reciba atención de urgencia.

Puede comunicarse con la línea 155 y recibir orientación sobre direcciones de las instituciones antes mencionadas, en cualquier punto del país.

Puede buscar ayuda a través de la línea púrpura o en la página www.feminicidioscolombia.org.

