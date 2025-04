Video sacude proceso por muerte de Juan Felipe Rincón y abre más preguntas

General William Rincón, padre del joven fallecido en extrañas circunstancias. Foto: Jose Vargas Esguerra

“Este video lo hago para explicar qué pasó el 24 de noviembre. Fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. No lo conocía, me dejé engañar y lavar la cabeza por ellos, que planeaban extorsionarlo. Lo supe al final. Estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y mi familia. Puedo ser de gran ayuda si me ayudan”. La declaración es de la menor, de 15 años, que estuvo con Juan Felipe Rincón (hijo del general de la Policía William Rincón), la noche previa a su asesinato, registrada en el barrio Quiroga, de Bogotá.

