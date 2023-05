Video: viga de un camión con carga atravesó a una camioneta en Bogotá

No se reportaron heridos ni víctimas fatales. Captura del video publicado en TikTok. Foto: TikTok: @aquileslupitatino

A través de TikTok se conocieron las imágenes de un insólito accidente de tránsito entre un camión de carga y una camioneta Nissan. En el video publicado por usuario identificado como: @aquileslupitatino, se ve como una viga de acero, que era transportada por un camión de carga, atravesó el panorámico trasero del vehículo particular.

Lea: Inician las restricciones a ciclomotores en Bogotá, ¿se cumplirá la resolución?

De acuerdo con el internauta, los hechos ocurrieron en la Av. calle 26, en horas de la tarde del 30 de mayo. En el video, que ya tiene más de 730 mil vistas, también se comenta que el camión estaba circulando por el carril izquierdo, el cual se considera como el ´carril rápido´, y generalmente se reserva para vehículos más pequeños. Además, de causar alteración en el tráfico, también se denuncia que este llevaba de forma incorrecta la carga.

Más noticias de Bogotá Desarticulan banda de extorsionistas en Soacha vinculada con el ‘Tren de Aragua’ En algunos casos, si las víctimas no pagaban la extorsión, la banda atentaba contra los locales contra armas de fuego. Leer más Desarticulan banda de extorsionistas en Soacha vinculada con el ‘Tren de Aragua’ Capturan a los ‘Literama’, banda señalada por microtráfico y homicidios en Engativá Por estos hechos, la Sijin confirmó la captura de diez personas vinculadas con esta red criminal en Bogotá. Leer más Capturan a los ‘Literama’, banda señalada por microtráfico y homicidios en Engativá

No se registraron personas heridas o víctimas fatales, pues solo se encontraba el conductor de la camioneta en el momento del aparatoso accidente. El Espectador se comunicó con la Policía de Tránsito de Bogotá, quienes aseguraron no tuvieron conocimiento del caso, pues no recibieron ningún reporte durante el día.

Por otro lado, varios internautas catalogaron el suceso como ´Destino Final’, pues aseguraron que esto recuerda a una escena de la saga de terror, en la que uno de los protagonistas falleció tras la caída de un tronco que transportaba un camión.

También puede leer: Distrito define restricciones de circulación a ciclomotores en Bogotá.

Intersecciones donde más accidentes de tránsito en Bogotá

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) entregó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá los mapas de accidentalidad vial en Bogotá en 2022, con el propósito de identificar las intersecciones viales donde se registran mayores accidentes viales. Estas intersecciones en Bogotá, son:

Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá

Avenida de las Américas con Avenida carrera 68

Avenida Boyacá con Calle 17

Avenida Ciudad de Quito con Calle 26

Avenida Boyacá con Avenida de las Américas

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Ciudad de Villavicencio

Avenida Primero de Mayo con Avenida carrera 68

Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas

Avenida Caracas entre Calle 26 y 6ta

Avenida Boyacá con Avenida Chile

De acuerdo con la Federación, en Bogotá se reportaron 152.480 personas víctimas en siniestros viales, entre las cuales el 84% fueron motociclistas, el 9% vehículos familiares, camperos y camionetas; 6% automotores de servicio público y un 1% de carga o mixto.

Le puede interesar: Movilidad hoy, 31 de mayo: así está el tráfico en las vías de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.