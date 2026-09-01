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Videojuegos y salud mental: el rol del gaming en la Semana del Bienestar en Bogotá

Durante la Semana del Bienestar en Bogotá, los videojuegos se posicionan como una herramienta clave para la salud mental y la estimulación cognitiva. Entre análisis sobre la adicción y el rejuvenecimiento cerebral, expertos y estudios locales como Begamers abren la conversación sobre el impacto positivo del gaming en el equilibrio emocional y la conexión social.

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Redacción Bogotá
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01 de septiembre de 2026 - 12:00 p. m.
Según la psicóloga clínica Ana Rodríguez, los juegos de estrategia como Minecraft fomentan el trabajo en equipo y la comunicación, capacidades esenciales en un mundo interconectado.
Según la psicóloga clínica Ana Rodríguez, los juegos de estrategia como Minecraft fomentan el trabajo en equipo y la comunicación, capacidades esenciales en un mundo interconectado.
Foto: Agencia Europa Press

En la Semana del Bienestar en Bogotá, los videojuegos tienen un espacio en la conversación. Aunque a primera vista puede parecer una contradicción, esta industria está relacionada con la mejora de la salud cognitiva, sobre todo en adultos mayores. Detrás de esta iniciativa está Begamers, una productora colombiana que lidera el desarrollo de videojuegos en el país y promueve su vínculo con el bienestar.

La Semana del Bienestar entra en su recta final en la ciudad. La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura, busca conectar la cultura y...

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