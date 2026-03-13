Viernes, el día con más robos en TransMilenio: denuncian que ocurre uno cada 26 minutos

En medio de buses llenos y estaciones congestionadas, los robos siguen creciendo. Solo los viernes de 2025 se registraron más de 2.100 hurtos en TransMilenio. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Los viernes se han convertido en el día con más robos dentro del sistema TransMilenio, según denuncias presentadas recientemente en el Concejo de la ciudad. En el recinto se advirtió que durante 2025 se registraron 2.195 hurtos los días viernes en buses y estaciones del sistema.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en todo 2025 se reportaron 12.223 casos de hurto dentro de TransMilenio, entre hechos ocurridos en estaciones y dentro de los articulados.

El análisis, presentado por la concejala Diana Diago muestra que los días viernes se registran en promedio 42 robos dentro del sistema. Si se tiene en cuenta que TransMilenio opera cerca de 18,5 horas al día, "es decir, un hurto aproximadamente cada 26 minutos", advierte la denunciante.

Las cifras también evidencian cómo se distribuyen los robos a lo largo de la semana. Después del viernes, el día con más casos es miércoles, con 2.104 robos en 2025, lo que equivale a 39 hurtos diarios en promedio y 2 por hora.

Le siguen los martes, con 1.995 robos en el año (38,37 diarios y 2,07 por hora), y los jueves, con 1.977 casos (38,02 diarios y 2,06 por hora).

Más abajo aparecen los lunes, con 1.657 robos en 2025, equivalentes a 31 casos diarios y 1,72 por hora, mientras que los sábados reportaron 1.512 hurtos, es decir, 29 diarios en promedio y 1,5 por hora.

El día con menor número de robos fue el domingo, con 783 casos durante todo el año, lo que representa 15,06 hurtos diarios en promedio y 0,84 por hora, según los datos citados por la cabildante.

El cosquilleo, la modalidad que reina en el sistema

Detrás de buena parte de estos robos está el cosquilleo, una modalidad de hurto sin violencia que suele ocurrir en medio de aglomeraciones y contacto físico entre pasajeros.

En Bogotá, este tipo de delitos tiene un peso importante dentro de la criminalidad. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 58.000 hurtos sin uso de armas, lo que equivale a cerca del 67 % de los robos a personas en la ciudad.

De acuerdo con un análisis de la Universidad Manuela Beltrán, el cosquillero aprovecha entornos congestionados —como buses o estaciones de transporte— para actuar sin que la víctima lo note.

“El cosquillero es un experto en inhibición sensorial. En un bus lleno, donde el contacto físico es constante, el cerebro deja de diferenciar entre un roce normal y la mano que extrae un celular en menos de tres segundos”, explicó uno de los investigadores del estudio.

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Menos policías en el sistema

La denuncia tambipen señala que mientras se registran miles de robos dentro del sistema, la presencia policial en Transmilenio habría disminuido durante 2025.

Según cifras de la Policía Nacional, el pie de fuerza dentro del sistema pasó de 882 uniformados en enero de 2025 a 283 en diciembre del mismo año.

Esto representa una reducción del 67,9 % en la presencia policial durante ese año, de acuerdo con los datos presentados por la concejala del Centro Democrático.

“La administración distrital no puede seguir ignorando las realidades del sistema. Cada día Transmilenio se vuelve más inseguro, más incómodo y más sucio”, afirmó Diago. “Han pasado más de dos años y la delincuencia sigue desbordada. Es hora de que el alcalde tome cartas en el asunto”, dijo.

Peticiones al Distrito

Ante este panorama, desde el cabildo exigen al Distrito reforzar la presencia policial dentro del sistema, mejorar los controles en estaciones y buses e incrementar la instalación de cámaras con reconocimiento facial para identificar a los responsables de los delitos.

Además de fortalecer el monitoreo en tiempo real dentro del sistema y desplegar un plan integral de seguridad para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios de Transmilenio.

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