VIH en Bogotá: el virus avanza donde fallan la prevención y la información

En una jornada de pruebas rápidas, que se realizó en diciembre en el barrio Santa Fe, ocho de 100 personas dieron positivo para VIH. No fue un operativo masivo, pero el dato que recogió la Fundación EUDES es revelador: donde el acceso a salud es intermitente, la detección llega tarde y el riesgo de nuevos contagios crece. La fundación, que trabaja hace 40 años con personas con VIH en Bogotá, conecta este resultado con una reciente discusión en el Concejo, donde se advirtió que las brechas en la atención del virus no responden solo a fallas...