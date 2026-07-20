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Violencia contra guardias: el debate sobre la evasión y el control en Transmilenio

Los recientes ataques a vigilantes exponen tensiones entre seguridad privada, evasión y presencia policial.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
20 de julio de 2026 - 11:24 p. m.
Colados que evaden el pago del pasaje en los corredores sur y norte
Colados que evaden el pago del pasaje en los corredores sur y norte
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La violencia en Transmilenio no es asunto de percepción sino una imagen casi cotidiana. Hechos como el ocurrido la semana pasada en la estación El Campín de Transmilenio, donde cuatro vigilantes intentaban controlar un hurto dentro de un articulado y fueron agredidos con palos y piedras por dos hombres señalados de cometer el robo. No solo atacaron a los guardias dentro de la estación, luego continuaron la golpiza en la calzada de la avenida NQS. Aunque varios policías llegaron al lugar, los presuntos responsables lograron escapar entre el...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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Marco Posada(53341)Hace 21 minutos
Creatividad y un poco más mano dura contra los evasores hace falta. Puede ser empezar con los estudiantes y que no paguen pasaje, pero que el valor del transporte esté incluido en el semestre de la universidad o la matrícula del colegio. Ir sectorizando cobros. O cobrarle a los reincidentes la mensualidad por adelantado en el recibo de algún servicio público.
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