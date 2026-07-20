Violencia contra guardias: el debate sobre la evasión y el control en Transmilenio

Colados que evaden el pago del pasaje en los corredores sur y norte Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La violencia en Transmilenio no es asunto de percepción sino una imagen casi cotidiana. Hechos como el ocurrido la semana pasada en la estación El Campín de Transmilenio, donde cuatro vigilantes intentaban controlar un hurto dentro de un articulado y fueron agredidos con palos y piedras por dos hombres señalados de cometer el robo. No solo atacaron a los guardias dentro de la estación, luego continuaron la golpiza en la calzada de la avenida NQS. Aunque varios policías llegaron al lugar, los presuntos responsables lograron escapar entre el...