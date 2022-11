Violencia contra la mujer: periodista golpeó a su novia, el medio lo despidió

El periodista fue captado por cámaras de seguridad cuando golpea a la mujer, mientras ella está tendida en el piso. Luego, otra cámara, lo capta arrastrándola por el parqueadero del edificio. Foto: Captura

Justo cuando la ciudad está convulsionada por las denuncias de violencia contra las mujeres, las redes ponen en evidencia un nuevo caso que genera indignación. Se trata de la difusión de varios videos, de las cámaras de seguridad de un edificio, donde se ve a un periodista atacando con suma violencia a una mujer.

@DCoronell @MONYRODRIGUEZOF



NO pueden seguir teniendo a este miserable dentro del canal. Esto es injustificable y cuánto antes tiene que estar fuera!!



La víctima ya interpuso la denuncia ante fiscalía, pero este señor como si nada sigue en el noticiero!! pic.twitter.com/UAAUPtodqo — Sebastián Rodríguez Zamudio (@Soy_Zamudio_) November 9, 2022

Con complicidad de un amigo, primero se le ve dentro de un ascensor dando golpes y patadas a la mujer, que está tendida en el suelo, mientras otro sujeto detiene la puerta del habitáculo y se le ve metiendo unas maletas, mientras observa la golpiza. Luego, otras cámaras graban a los sujetos arrastrándola por el parqueadero.

El caso ocurrió el pasado 14 de octubre y el protagonista fue identificado como Juan Fernando Barona, quien fue denunciado por la víctima por violencia intrafamiliar, en la URI de Usaquén. Según el relato de la víctima, luego de una discusión con él, fue sacada de manera violenta del apartamento, como se evidencia en los videos. La mujer, tras la valoración de Medicina Legal, le dieron ocho días de incapacidad, por las lesiones en hombros, manos y dedos.

🔴 Comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación. pic.twitter.com/no9FFMne7X — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 9, 2022

Tras hacerse pública la denuncia, vinieron las consecuencias. No solo el medio de comunicación anunció el despido del comunicador, sino que, actualmente, Barona se encontraba cubriendo la gira del presidente Gustavo Petro y, de inmediato, fue separado del grupo y lo bajaron del avión presidencial.

“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora, para informarle que este colaborador será apartado del grupo del periodista que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por le medio de comunicación. La Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento del ciudadano”.

El periodista, a través de redes sociales, se pronunció. Publicó una fotografía, donde se le ven lesiones en su cuello, para señalar que también fue agredido y que Medicina Legal le certificó 15 días de incapacidad.

Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos pic.twitter.com/yYbZ5XTwTc — Juan Fernando Barona (@juanferbaro) November 9, 2022

Finalmente afirmó: “Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos. Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal, que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”.

Por ahora, el caso está en manos de las autoridades, que avanzarán en la investigación por la denuncia que presentó la mujer. No obstante, Barona ya empezó a sentir las consecuencias de sus actos.

