Violencia en Bogotá seguirá creciendo sin inversión social, ni más pie de fuerza

Las cifras de homicidio consolidan al 2024, primer año de la administración Galán, como el más violento en los últimos ocho años, al cerrar con 1.204 casos, cifra que no se registraba desde 2016 y que representa un aumento del 11 % respecto a 2023. De ese total, 606 casos se le atribuyen a sicarios. Foto: Óscar Pérez

Crece la preocupación por la seguridad en la ciudad y, en especial, por el homicidio, el uso de armas de fuego y la instrumentalización de menores, por cuenta de las redes de sicariato o de organizaciones que se disputan el control territorial del microtráfico. El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, a manos de un menor de 15 años, no solo dejó en evidencia la facilidad para conseguir un arma y quién la dispare, sino cómo las redes delincuenciales aprovechan la debilidad de la oferta social para jóvenes marginados para sumarlos a sus...