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Riesgo bajo el mismo techo: el silencioso récord de la violencia intrafamiliar en Bogotá

Bogotá registra durante 2026 un promedio de una denuncia por violencia intrafamiliar cada 10 minutos. Este incremento del 33% frente al año anterior evidencia una crisis de seguridad doméstica que afecta más a las mujeres (71.3%) y a los niños.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
27 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
Violencia intrafamiliar en Bogotá cumple cuatro años con tendencia al alza.(Ilustración generada por IA)
Violencia intrafamiliar en Bogotá cumple cuatro años con tendencia al alza.(Ilustración generada por IA)
Foto: IA Gemini

El triple feminicidio, en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, refuerza las alertas frente a un delito que cumple cuatro años creciendo en Bogotá: la violencia intrafamiliar. El 24 de marzo, dicen las autoridades, Cristian Valencia asesinó con arma blanca a su pareja Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y a sus hijastras Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela, de 17. Luego intentó quitarse la vida con veneno, antes de su captura.

AñoDenuncias diariasTotal casos / Proyectado
202294 casos33.857
2023100 casos36.549
2024120 casos43.771
2025131 casos47.368
2026 (Primer bimestre)149 casos53.000 (Est.)

Pero este caso no es un hecho aislado, sino la máxima expresión de una grave...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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