Riesgo bajo el mismo techo: el silencioso récord de la violencia intrafamiliar en Bogotá

Violencia intrafamiliar en Bogotá cumple cuatro años con tendencia al alza.(Ilustración generada por IA) Foto: IA Gemini

El triple feminicidio, en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, refuerza las alertas frente a un delito que cumple cuatro años creciendo en Bogotá: la violencia intrafamiliar. El 24 de marzo, dicen las autoridades, Cristian Valencia asesinó con arma blanca a su pareja Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y a sus hijastras Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela, de 17. Luego intentó quitarse la vida con veneno, antes de su captura.

Año Denuncias diarias Total casos / Proyectado 2022 94 casos 33.857 2023 100 casos 36.549 2024 120 casos 43.771 2025 131 casos 47.368 2026 (Primer bimestre) 149 casos 53.000 (Est.)

Pero este caso no es un hecho aislado, sino la máxima expresión de una grave...