Riesgo bajo el mismo techo: el silencioso récord de la violencia intrafamiliar en Bogotá

Violencia intrafamiliar en Bogotá cumple cuatro años con tendencia al alza.(Ilustración generada por IA)
Foto: IA Gemini
El triple feminicidio, en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, refuerza las alertas frente a un delito que cumple cuatro años creciendo en Bogotá: la violencia intrafamiliar. El 24 de marzo, dicen las autoridades, Cristian Valencia asesinó con arma blanca a su pareja Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y a sus hijastras Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela, de 17. Luego intentó quitarse la vida con veneno, antes de su captura.
|Año
|Denuncias diarias
|Total casos / Proyectado
|2022
|94 casos
|33.857
|2023
|100 casos
|36.549
|2024
|120 casos
|43.771
|2025
|131 casos
|47.368
|2026 (Primer bimestre)
|149 casos
|53.000 (Est.)
Pero este caso no es un hecho aislado, sino la máxima expresión de una grave...
Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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