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Violencia policial en Bogotá: cuando el control de rutina se vuelve letal

El informe de Temblores 2025 señala abusos en controles diarios y advierte el uso de la fuerza en contextos cotidianos. Bogotá concentra el 50% de los casos del país.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
24 de marzo de 2026 - 12:01 p. m.
La jornada de movilización para exigir justicia por el crimen de Angie Rodríguez en medio de un procedimiento policial en la localidad de Suba, terminó en desmanes. La mujer, de 27 años, falleció tras recibir un disparo.
La jornada de movilización para exigir justicia por el crimen de Angie Rodríguez en medio de un procedimiento policial en la localidad de Suba, terminó en desmanes. La mujer, de 27 años, falleció tras recibir un disparo.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 22 de mayo de 2025, una requisa policial en Suba terminó en tragedia. Angie Rodríguez Morales, de 27 años, murió tras recibir un disparo en medio de un procedimiento rutinario de control en el espacio público. Días después familiares, amigos y vecinos se reunieron frente al CAI La Gaitana para exigir justicia. La velatón comenzó en calma, pero terminó en disturbios.

En contexto:

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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JURISCONSULTO(23532)Hace 3 minutos
Excelente nota periodistica
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