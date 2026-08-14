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Violencia vicaria: ante la falta de tipificar el delito, Bogotá ya busca prevenirla

El Concejo decidió que el Distrito debe implementar acciones para prevenir y sensibilizar a funcionarios sobre este tipo de violencia de género. La base de esta iniciativa, que deberá sancionar el alcalde Carlos Fernando Galán, se sustenta en un contexto donde Bogotá no ha logrado reducir los casos de violencia intrafamiliar. Un delito que está impactando sobre todo a mujeres y niños.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
1 de cada 10 madres en Bogotá ha sido víctima. EFE/ Nina Osorio
1 de cada 10 madres en Bogotá ha sido víctima. EFE/ Nina Osorio
Foto: EFE - Nina Osorio

Con premeditación y pleno conocimiento de sus acciones, así definió Medicina Legal el actuar homicida de Darwin Felipe Beltrán, procesado por el doble homicidio de sus hijos Susan Camila de 7 años y Santy Esteban de 3 años, en hechos que ocurrieron en 2024 al interior de una vivienda del barrio Las Ferias, occidente de Bogotá. El acusado permanece en centro carcelario, mientras se resuelve la apelación de la defensa ante la negativa del juzgado de permitirle acceder a un preacuerdo.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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