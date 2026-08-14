Violencia vicaria: ante la falta de tipificar el delito, Bogotá ya busca prevenirla

1 de cada 10 madres en Bogotá ha sido víctima. EFE/ Nina Osorio
Foto: EFE - Nina Osorio
Con premeditación y pleno conocimiento de sus acciones, así definió Medicina Legal el actuar homicida de Darwin Felipe Beltrán, procesado por el doble homicidio de sus hijos Susan Camila de 7 años y Santy Esteban de 3 años, en hechos que ocurrieron en 2024 al interior de una vivienda del barrio Las Ferias, occidente de Bogotá. El acusado permanece en centro carcelario, mientras se resuelve la apelación de la defensa ante la negativa del juzgado de permitirle acceder a un preacuerdo.
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Por Redacción Bogotá
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