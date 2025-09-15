Violencia vicaria en Mosquera, Cundinamarca dejó una niña de 9 años asesinada

En 2023 se reportaron 6.369 víctimas de violencia intrafamiliar (casi 17 diarios); entre enero y julio de este año 313 (casi dos diarios) fueron asesinados. EFE/ Nina Osorio Foto: EFE - Nina Osorio

Hay conmoción en el barrio Recodo, municipio de Mosquera, Cundinamarca, por el asesinato de una niña de 9 años, al parecer, a manos de su padrastro.

Según testigos, la mamá de la menor y su pareja sentimental, sostuvieron una discusión, cuando el hombre de 33 años decidió atacar con arma cortupunzante a la menor.

Ante los gritos de auxilio, vecinos alertaron a las autoridades, quienes arribaron a la vivienda y fue entonces cuando el sujeto intentó suicidarse, pero alcanzó a ser trasladado a un centro médico de Facatativá, donde se recupera. Por su parte, la pequeña falleció ante la gravedad de al menos 40 heridas en su cuerpo.

El caso ya está en manos de la Fiscalía quien adelantará las investigaciones pertinentes para judicializar al aparente agresor.

Cabe recordar que la violencia vicaria es un tipo de violencia basada en género (VBG), que busca dañar a la mujer a través de sus seres queridos, en especial de sus hijos. Los niños son instrumentalizados para ocasionar dolor a sus madres, siendo el punto más extremo la muerte. Esto, con el fin de generar una pérdida irreparable, que fracture a la persona y convierta su vida en un dolor constante.

Y estos atroces casos son apenas piezas de un contexto generalizado de violencia contra los niños, en el que las cifras muestran un panorama desolador. En 2023 se reportaron 6.369 víctimas de violencia intrafamiliar (casi 17 diarios); entre enero y julio de este año 313 (casi dos diarios) fueron asesinados; al 31 de agosto cerca de 1,8 millones estaban registrados como víctimas del conflicto, según la Unidad de Víctimas, y el año pasado se reportaron 262 casos de reclutamiento forzado, según Naciones Unidas (49% más que en 2022).

Para completar, en el primer semestre de 2024, Medicina Legal practicó 10.390 exámenes por delitos sexuales; entre 2021 y 2023 se registraron 211 casos de trata, según el Ministerio del Interior, y cada día ingresan 141 niñas y niños al sistema de protección, de los cuales, el 66% lo hacen por violencia sexual, negligencia, condiciones especiales de los cuidadores y violencia física. Lo peor es que, en la mayoría de estos casos las víctimas conviven bajo el mismo techo con su verdugo

