Violento robo con cuchillo en local de comidas rápidas quedó grabado

En cámaras de videovigilancia quedó registrado un violento hurto a comensales de un local de comidas rápidas en la localidad de Ciudad Bolívar. En este caso, los delincuentes amedrentaron a una pareja con cuchillos para despojarlos de sus pertenencias. El hecho se suma a otros atracos ocurridos en la capital y la “reducción” del hurto que reportan las autoridades locales.

Una pareja es la reciente víctima de un violento atraco en un restaurante. Los videos del suceso dejan ver cómo tres sujetos ingresan al local de comidas rápidas amenazando con un cuchillo a la pareja el pasado 10 de abril. Lo preocupante es que cuando el joven víctima se pone de pie, el asaltante le lanza varias puñaladas sin que logre agredirlo.

Luego de un forcejeo que dura segundos, los delincuentes se llevan las maletas de la pareja y sus teléfonos celulares y huyen del sitio. El caso suscitó más dudas acerca del clima de inseguridad en la capital, siendo que en una semana se han conocido más hechos delictivos, como el hurto a un grupo de música popular que estaba de visita en la ciudad, o el atraco a un hombre que portaba un Rolex en Usaquén.

Según cifras aportadas por la Secretaría de Seguridad, en los tres primeros meses del año se han presentado 28.829 hurtos, lo que corresponde a más 320 hurtos al día. La concejal Diana Diago (Centro Democrático) llamó la atención sobre estas cifras y este hecho de hurto.

“Con más de 300 robos al día no creo que los bogotanos puedan caminar seguros. Los ciudadanos ya no pueden ni siquiera salir a compartir en un restaurante, no se puede caminar seguro a ninguna hora. No pueden ir en transporte público, ni en sus vehículos particulares. La delincuencia en Bogotá está completamente desatada”, señaló la cabildante.

