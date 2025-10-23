Logo El Espectador
VIS crece en la periferia, escasea en el centro: una deuda de la renovación

A pesar del aumento de la demanda de viviendas de interés social (VIS), la oferta en los últimos años se ha quedado corta. Además, la mayoría de las unidades disponibles se siguen concentrando en zonas periféricas, mientras la oferta de VIS en zonas céntricas sigue siendo marginal y una deuda de la prometida renovación urbana de la ciudad.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
23 de octubre de 2025 - 09:47 p. m.
Vivienda nueva, avisos de Se Vende
Vivienda nueva, avisos de Se Vende
Foto: El Espectador - José Vargas

Hablar de vivienda de interés social (VIS) en Bogotá es una paradoja, que se explica con sus propias cifras. Si bien este año la oferta aumentó un 49 %, la demanda desborda la capacidad del mercado. Sin embargo, pese a que se construye más, no se hace donde se necesita: hoy la VIS sigue expandiéndose en las periferias, donde el suelo es más barato, pero la vida es más cara, y la promesa de acercar esta oferta al centro sigue siendo una utopía. El precio del metro cuadrado lo impide.

En este punto es donde la renovación urbana se ha vendido...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
