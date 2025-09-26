Visitas guiadas al Palacio de San Francisco: historia al alcance de todos

El proceso de restauración que lideró el IDPC y la Gobernación de Cundinamarca consistió en la limpieza de graffitis y de las capas de sales y ácidos que generan las personas que orinan en las paredes del edificio y las heces de las palomas. El Palacio será la sede principal de la Bienal Internacional de arte y ciudad BOG 25 que arranca en el mes de septiembre. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Frente a la fachada del Palacio de San Francisco pasan cientos de miles de personas a diario. En fechas especiales, tal vez son millones quienes caminan bajo la sombra que proyecta el imponente edificio neoclásico ubicado sobre el costado norte de la av. Jiménez, entre carreras séptima y octava, en el centro histórico de la ciudad. Si bien puede que el nombre no resulte familiar para muchos, basta ser un transeúnte medianamente atento para percatarse de la riqueza estilística que hace del lugar, más que un edificio, un símbolo arquitectónico nacional.

El Palacio de San Francisco es, a la vez, uno de los distintivos más visibles de Bogotá y uno de los menos visitados. Durante años fue sede de la Gobernación de Cundinamarca, ha acogido a la filarmónica y la estudiantina departamental y, allí, se han grabado series y películas e incluso su icónica fachada sobrevivió a la furia y el caos popular del 9 de abril de 1948. Sin embargo, a pesar de su centenaria historia, son pocos los bogotanos que han caminado por sus amplios salones y han visto los techos decorados, la ornamentación del siglo XIX, la escalera imperial que da la bienvenida y las pinturas y esculturas que reposan y dan testimonio de momentos importantes del país y de una ciudad en ciernes.

Pero en este mes de septiembre, a propósito de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 y la Bienal del Espacio Público de Bogotá BEPBOG 2025, tras un proceso de recuperación y restauración, las puertas del Palacio se abren para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano sus imponentes patios interiores, los salones de altos ventanales, la escalera imperial que da la bienvenida y la escultura oculta de Luis Carlos Galán que reposa en su interior que pocos bogotanos han visto.

Los recorridos

Para la ciudadanía interesada, se anunciaron recorridos que, si bien son gratuitos, requieren de inscripción previa para no sobrepasar el aforo permitido. Así, este viernes 26 y el martes 30 de septiembre habrá visitas guiadas, dos por día. Cada recorrido tendrá una duración de dos horas y media.

Habrá un recorrido por la mañana, a las 9:30 a.m, y otro por la tarde, a las 2:30p.m. Cada uno tendrá un aforo máximo de 40 personas. El único requisito de ingreso es que los visitantes sean mayores de edad.

Si está interesado, puede realizar el proceso de inscripción a través de este enlace.

Una esquina que vio crecer a Bogotá

La esquina de la avenida Jiménez con Carrera Séptima reúne en pocos metros cuadrados varios acontecimientos que quedaron en la memoria del país y en el imaginario colectivo de la ciudad. En esa esquina le dispararon a Jorge Eliécer Gaitán, a pocos metros sucedió el incendio del edificio Avianca en julio de 1973, e incluso en una casona de la antigua Plaza San Francisco, hoy parque Santander, nació el poeta José Asunción Silva. Sin embargo, la historia de la mítica esquina data de hace más de 400 años.

Entre 1557 y 1566, en un terreno donado por el arzobispado de Bogotá a la orden franciscana, se construyó el convento San Francisco, cuya iglesia hoy podemos apreciar intacta en la esquina de la av. Jiménez con carrera séptima. En ese punto funcionó el convento durante más de 290 años hasta que, en 1862, fue expropiado junto a todos los bienes de la iglesia por orden del entonces presidente, el general Tomás Cipriano de Mosquera.

Tras la orden presidencial, el convento fue entregado al llamado, en ese momento, Estado de Cundinamarca, para que fungiera como casa de gobierno y acogiera las dependencias de la entidad. Años después, a causa del terremoto que sacudió Bogotá en 1917, la estructura sufrió daños graves y las autoridades autorizaron que se demoliera el convento y se diera inicio a un nuevo proyecto arquitectónico.

“En 1918 inicia la construcción formal del Palacio de San Francisco, que se extendió hasta 1933. La obra le fue encargada al arquitecto francés Gastón Lelarge y al arquitecto colombiano Arturo Jaramillo. El edificio es testigo de la evolución arquitectónica de la ciudad y del cambio de la arquitectura colonial a la clásica. En la fachada podemos reconocer componentes como fustes, capiteles, cornisas e incluso esculturas que coronan la edificación, que nos remontan a ese periodo, señala Diego Martín, arquitecto del programa de intervención de fachadas y espacio público del IDPC.

El edificio cuenta con varios patios, siendo los más importantes el que da la bienvenida al edificio en donde funcionaba la Asamblea de Cundinamarca y el patio Luis Carlos Galán, que lleva ese nombre en honor al asesinado líder del Nuevo Liberalismo, y porque acoge una escultura del líder, para buena parte de la ciudad desconocida, del artista Luis Eduardo Suárez, esculpida en 1995.

