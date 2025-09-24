Logo El Espectador
Vive Claro: informes del Idiger abren debate por seguridad y Ocesa anuncia medidas

A días de un nuevo show en el escenario “itinerante”, se conocieron dos informes que el IDIGER expidió, con observaciones del terreno y el escenario, que se deben subsanar. Ocesa aseguró que ya reforzó medidas tanto de seguridad como de movilidad.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
24 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Dos informes emitidos el 4 y 20 de agosto dan cuenta de las observaciones realizadas por el Idiger.
Foto: EFE - Carlos Ortega

No cesa la polémica alrededor del nuevo escenario Vive Claro en Bogotá. A las quejas de la ciudadanía por el ruido, la seguridad, así como por su posible impacto ambiental y de movilidad, ahora se suma la filtración de dos informes del Instituto Distrital de Riesgo (Idiger), expedidos en agosto, en los que, luego de una detallada visita de inspección, hizo una serie de observaciones alrededor de la infraestructura itinerante y del terreno, que de no atenderse, podrían incidir en la seguridad del escenario.

