Vive Claro: informes del Idiger abren debate por seguridad y Ocesa anuncia medidas

Dos informes emitidos el 4 y 20 de agosto dan cuenta de las observaciones realizadas por el Idiger. Foto: EFE - Carlos Ortega

No cesa la polémica alrededor del nuevo escenario Vive Claro en Bogotá. A las quejas de la ciudadanía por el ruido, la seguridad, así como por su posible impacto ambiental y de movilidad, ahora se suma la filtración de dos informes del Instituto Distrital de Riesgo (Idiger), expedidos en agosto, en los que, luego de una detallada visita de inspección, hizo una serie de observaciones alrededor de la infraestructura itinerante y del terreno, que de no atenderse, podrían incidir en la seguridad del escenario.

