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Vivienda con cuotas de $100.000: logro en medio de los retos de generar techo en Bogotá

La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, detalla cómo a 16 meses de terminar esta administración, avanzan el plan que busca superar las barreras de acceso a la vivienda, diversificar subsidios y reactivar la oferta en áreas céntricas y conectadas de la capital.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
31 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Vanesa Velasco, secretaria de Hábitat, es experta en temas de vivienda, desarrollo urbanístico, urbano y ordenamiento territorial. /Antonia Villalba
Vanesa Velasco, secretaria de Hábitat, es experta en temas de vivienda, desarrollo urbanístico, urbano y ordenamiento territorial. /Antonia Villalba
Foto: Antonia Villalba

Con las tasas de interés altas, el bolsillo de los hogares golpeado y la necesidad de vivir en zonas más centrales, el acceder a vivienda propia en Bogotá parece, para algunas familias, un reto inalcanzable. Ayudar a 63.000 familias a superar esas barreras es la meta de la actual administración y la encargada es la secretaría de Hábitat, Vanesa Velasco. Sobre cómo han logrado que algunas familias accedieran a casa propia pagando cuotas de COP 100.000 y del esfuerzo por acercar la vivienda de interés social a zonas céntricas, entre...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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