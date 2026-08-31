Vivienda con cuotas de $100.000: logro en medio de los retos de generar techo en Bogotá

Vanesa Velasco, secretaria de Hábitat, es experta en temas de vivienda, desarrollo urbanístico, urbano y ordenamiento territorial. /Antonia Villalba
Foto: Antonia Villalba
Con las tasas de interés altas, el bolsillo de los hogares golpeado y la necesidad de vivir en zonas más centrales, el acceder a vivienda propia en Bogotá parece, para algunas familias, un reto inalcanzable. Ayudar a 63.000 familias a superar esas barreras es la meta de la actual administración y la encargada es la secretaría de Hábitat, Vanesa Velasco. Sobre cómo han logrado que algunas familias accedieran a casa propia pagando cuotas de COP 100.000 y del esfuerzo por acercar la vivienda de interés social a zonas céntricas, entre...
Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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