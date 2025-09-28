Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Vivienda de corta estancia en Bogotá: entre la oportunidad y el reto de regular

Bogotá debe densificarse para frenar la expansión y con ello acercar los hogares a los servicios y reducir los tiempos de viaje en transporte público. La meta es sensata, pero un mercado corre más rápido: las viviendas de corta estancia. ¿Cómo controlar esta modalidad, para no alterar el acceso a vivienda de los capitalinos?

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
28 de septiembre de 2025 - 10:59 p. m.
Las rentas cortas, también conocidas como alojamientos de corta estancia o alquileres temporarios, son un modelo de negocio en el que se alquila una propiedad por períodos breves, generalmente inferiores a 30 días.
Las rentas cortas, también conocidas como alojamientos de corta estancia o alquileres temporarios, son un modelo de negocio en el que se alquila una propiedad por períodos breves, generalmente inferiores a 30 días.
Foto: Freepik

En barrios como La Candelaria, Chapinero o Teusaquillo es normal ver avisos que invitan a invertir en un mercado pujante: la vivienda de renta corta. En este segmento no se compra para vivir, sino como inversión, para inscribir el inmueble en una plataforma como AirBnB, Booking o Vrbo, y ganar el doble de lo que se obtendría con un arriendo ordinario sin correr el riesgo de lidiar con un arrendatario tradicional. Se estima que así las ganancias mensuales con un solo apartamento llegaría a los $11 millones, dependiendo de la zona y el tipo de...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Vivienda

Vivienda en Bogotá

AirBnB

Vivienda turística

Actuación Estratégica

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.