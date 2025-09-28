Vivienda de corta estancia en Bogotá: entre la oportunidad y el reto de regular

Las rentas cortas, también conocidas como alojamientos de corta estancia o alquileres temporarios, son un modelo de negocio en el que se alquila una propiedad por períodos breves, generalmente inferiores a 30 días. Foto: Freepik

En barrios como La Candelaria, Chapinero o Teusaquillo es normal ver avisos que invitan a invertir en un mercado pujante: la vivienda de renta corta. En este segmento no se compra para vivir, sino como inversión, para inscribir el inmueble en una plataforma como AirBnB, Booking o Vrbo, y ganar el doble de lo que se obtendría con un arriendo ordinario sin correr el riesgo de lidiar con un arrendatario tradicional. Se estima que así las ganancias mensuales con un solo apartamento llegaría a los $11 millones, dependiendo de la zona y el tipo de...