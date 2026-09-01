Vivienda digna y central: el plan de Bogotá para romper la segregación urbana

En Entrevistas El Espectador conversamos con Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, sobre los retos de generar vivienda de la capital; los diferentes programas para acercar a las familias que ganan hasta cuatro salarios mínimos al sueño de tener casa propia, y cómo algunas lo han logrado pagando cuotas de solo $100.000. La funcionaria habla sobre el desarrollo urbano, la construcción de vivienda VIS y VIP integrada a los corredores de movilidad para combatir la segregación, y el balance para cumplir la meta de atender a 63.000 hogares en esta administración.