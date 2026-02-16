16 de febrero de 2026 - 12:27 a. m.
Vivir en el ‘Sanber’, resistencia de un barrio asediado por la droga y el crimen
Recorrido por el ‘Sanber’, un barrio tradicional que se convirtió en la olla más peligrosa de Bogotá. Entre el “combinado” más barato a la tasa de homicidios más alta de la región, conviven habitantes, consumidores y bandas criminales.
