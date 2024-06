Regresa el ‘Bazar de Chapi’, plan para este fin de semana en Bogotá

El Bazar de Chapi se realizará el 22 y 23 de junio, en Bogotá. Foto: Cortesía

La quinta edición del Bazar de Chapi se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio en la localidad de Chapinero, donde se espera la participación de más de 50 emprendimientos independientes. El evento, que tendrá lugar en Casa Lolita, en el barrio Quinta Camacho, busca celebrar la diversidad y el esfuerzo local, ofreciendo productos y actividades para todas las edades.

Le puede interesar: Granizada causa estragos en Funza: 30 viviendas y alcaldía municipal entre predios afectados

El Bazar de Chapi promete una experiencia que recuerda a los tradicionales bazares barriales, con juegos como golosas y pirinolas y piñatas. Una de las novedades de esta edición es la Sala Taller, un espacio dedicado al aprendizaje con múltiples actividades para niños y adultos. La agenda cultural también se ha ampliado, incluyendo experiencias musicales y nuevas propuestas gastronómicas.

¿Dónde nació la idea y cómo les ha ido en ediciones pasadas?

El evento forma parte de una iniciativa de Distrito CH, una organización local que surgió durante la pandemia con el objetivo de promover y apoyar la oferta independiente de Chapinero. Desde su primera edición en 2021, el ‘Bazar de Chapi’ ha crecido en popularidad, atrayendo a miles de visitantes en cada edición.

El año pasado, el bazar contó con la participación de 40 emprendimientos y más de 1500 asistentes. Este año, se espera superar esos números, con una curaduría de proyectos locales que incluye moda, joyería, diseño, gastronomía y productos para el hogar.

¿Dónde se llevará a cabo?

El evento se realizará en Casa Lolita, ubicada en la Calle 70 #8-25, con horarios de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. el sábado y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. el domingo. La entrada es gratuita, aunque se controlará el acceso mediante manillas. Se permitirá la entrada de mascotas domésticas y habrá un número limitado de espacios para bicicletas. No se permitirán bebidas (excepto agua) ni comida del exterior, y no se dispondrá de estacionamiento específico para el evento.

Leer más: Cayó banda que comercializaba medicamentos alterados para el VIH y el cáncer en Soacha y Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.