Vuelve el recorrido al mirador de la Catedral Primada: inscríbase gratis

Instalaciones de este templo católico, se localiza en la carrera 7 con calle 10, en el barrio La Candelaria, Bogotá. Foto: Andrés Torres

El centro histórico vuelve a abrir una de sus joyas menos conocidas: el mirador de la torre norte de la Catedral Primada de Colombia. Este jueves 30 de octubre, los ciudadanos podrán participar en una nueva edición del recorrido Imágenes en ascenso, una experiencia gratuita con inscripción previa y cupos limitados.

Aunque la apertura de la torre no es una novedad, sigue siendo una oportunidad excepcional. Pocas iglesias en Bogotá permiten acceder a sus campanarios, y la vista que ofrece la Catedral —en plena esquina nororiental de la Plaza de Bolívar, donde se cruzan la carrera séptima y la calle 11— permite redescubrir la ciudad desde otro ángulo.

El recorrido incluye una exposición de grabados, fotografías, pinturas y dibujos que muestran cómo ha cambiado la Catedral y su entorno urbano a lo largo de los siglos. La actividad forma parte de la estrategia Cultura se toma la Plaza, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y busca promover la apropiación ciudadana del patrimonio del centro histórico.

Horarios e inscripciones

Para tener en cuenta

La torre presenta escaleras angostas y pasajes reducidos, por lo que el ascenso no se recomienda para personas con movilidad limitada, afecciones respiratorias o cardíacas. Solo se permitirá el ingreso de quienes estén previamente inscritos; no se aceptan acompañantes ni traslados de cupo.

