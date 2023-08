Ya puede visitar el prototipo del Metro de Bogotá: horarios y cómo asistir

En el Vagón Escuela del Metro de Bogotá se podrá tener un acercamiento a lo que será el proyecto, una vez esté en operación. Foto: Cortesía

Casi un año después del sonado arribo a la capital el prototipo de lo que serán los vagones de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Distrito se puso al día con una promesa, que debió estar lista en febrero pasado: El Vagón Escuela de Bogotá. El proyecto, apunta a que los ciudadanos conozcan en detalle aspectos de la obra, su avance y su futura operación, como parte de “la Nueva Cultura Metro de Bogotá”, dijo la alcaldesa Claudia López.

LEA: Familia de David Triana en Bogotá dice que “lo citaron para matarlo”

“Abrimos el Vagón Escuela de la Primera Línea del Metro en un lugar inmejorable, al lado de nuestro parque Simón Bolívar, en el parque de los Niños y las Niñas de Bogotá, quienes son los que más nos van a enseñar sobre cómo usarlo”, agregó la mandataria, quien explicó que allí encontrarán mapas, sala de aprendizaje y maquetas a escala real, donde los bogotanos podrán conocer cómo será una estación, así como aprender sobre la historia y evolución de la movilidad en la ciudad.

El Vagón Escuela está dirigido especialmente a niños, quienes serán los que a futuro los principales usuarios del sistema y la idea es que, desde ya, se apropien de la obra, sembrando la semilla de la cultura ciudadana. “Esta aula lúdica se convierte en un espacio de conocimiento permanente de los avances, operación del sistema y el rol del ciudadano como pasajero”, dijo Leónidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá.

Le puede interesar: En fotos: con velatón, familiares piden justicia por joven asesinado en robo en Bogotá

¿Dónde queda el Vagón Escuela del Metro?

Las instalaciones del Vagón Escuela están al costado oriental del parque de los Niños y las Niñas y el ingreso es por la carrera 60 # 63-65, desde el Parque Recreativo y Deportivo Salitre.

¿Qué voy a encontrar en el Vagón Escuela del Metro?

En el sitio se construyó un modelo de cómo serán las estaciones y está uno de los vagones, a escala real, de los que se están construyendo en China para la primera Línea del Metro, que se espera, ruede en Bogotá en marzo de 2028.

¿En qué horarios podré asistir al Vagón Escuela del Metro?

En semana, de martes a viernes, podrán asistir los estudiantes de colegio. El vagón abrirá sus puertas a las 9:00 de la mañana y cerrará a las 4:00 de la tarde. Para asistir, se deben inscribir en el correo electrónico parquedelosninos@idrd.gov.co.

Los fines de semana podrán asistir los niños, niñas y adolescentes, acompañados por un adulto. Para acceder se establecieron cuatro turnos: dos en la mañana: de 9:00 a.m. a 10:45 a.m. y de 10:45 a.m. a 12:30 p.m., y en la tarde otros dos: de 2:00 p.m. a 3:45 p.m. y de 3:45 p.m. a 4:45 p.m. El ingreso se hará por orden de llegada, cada 15 minutos y en grupos de 15 personas hasta ocupar el aforo.

¿Cuánto cuesta ingresar al Vagón Escuela del Metro?

Es gratuito, pero en semana los estudiantes de colegio deben inscribirse previamente en el correo electrónico parquedelosninos@idrd.gov.co.

¿Cómo es el recorrido por el Vagón Escuela del Metro?

Será un recorrido, dividido en seis momentos, en el que no solo conocerán más de la cultura metro, sino que jugarán y conocerán cómo será la obra de infraestructura en la ciudad.

DATOS

- El Vagón Escuela es una estructura a tamaño real, de cómo será el metro y el cual están fabricando en China.

- Serán 30 trenes y cada uno tendrá seis vagones, para una capacidad total de 1.800 pasajeros y una velocidad promedio de 42,5 km/hora.

- Cada tren llegará a las estaciones con intervalos de 140 segundos.

- En el 2025 llegará el primer tren a la capital, año en el que esperan tener 4 kilómetros de viaducto construidos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.